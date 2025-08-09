İzmirlilere Kötü Haber! 6 Saat Sular Kesilecek

İzmir Foça’da pompa revizyonu nedeniyle 10 Ağustos gece yarısından itibaren 6 saat su kesintisi uygulanacak.

İzmirlilere Kötü Haber! 6 Saat Sular Kesilecek
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Foça ilçesinde yapılacak pompa revizyonu nedeniyle 10 Ağustos tarihinde gece saat 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği bildirildi. Ayrıca, arıza giderme çalışmalarının ardından suyun basıncı ve depo seviyelerinin istenen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, yoğun kullanım nedeniyle suyun evlere ve iş yerlerine ulaşmasının zaman zaman farklılık gösterebileceği belirtildi.

İZSU yetkilileri, vatandaşların kesinti süresince su kullanımı konusunda tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Su kesintisi İzmir
