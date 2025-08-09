Şanlıurfa’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. 6 Ağustos 2025’te, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait ev ve eklentilerde aramalar yapıldı.

Aramalarda, 1 adet ruhsatsız M-16 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet şarjör ve 215 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

