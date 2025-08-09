Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı! Yolcular Edildi

Manisa’nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümündeki arızadan kaynaklandığı belirtilen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 16.00 sularında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde, Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. yönetimindeki 42 HJ 777 plakalı ve İzmir’den Konya’ya doğru seyir halinde olan otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı.

Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı! Yolcular Edildi - Resim : 1

İZMİR-UŞAK YOLU TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Yangın, motor kısmında başlarken, çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süreliğine İzmir-Uşak yönünde trafik tek şeritten verildi. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Yangın
Son Güncelleme:
Samsun’da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var Samsun’da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti
Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!