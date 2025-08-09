Seyir Halindeki Otobüs Alev Aldı! Yolcular Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 16.00 sularında İzmir-Ankara D300 Karayolu üzerinde, Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P. yönetimindeki 42 HJ 777 plakalı ve İzmir’den Konya’ya doğru seyir halinde olan otobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı.

İZMİR-UŞAK YOLU TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Yangın, motor kısmında başlarken, çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri ise alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle bir süreliğine İzmir-Uşak yönünde trafik tek şeritten verildi. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

