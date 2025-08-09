Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Erzurum’un Uzundere ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Erzurum’un Uzundere ilçesi Derekapı mevkiinde, Erzurum-Artvin karayolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kaza sonrası yaşadığı kısa süreli şokun ardından yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yolun güvenliğini sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA