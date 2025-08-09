Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzurum’un Uzundere ilçesi Derekapı mevkiinde, Erzurum-Artvin karayolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kaza sonrası yaşadığı kısa süreli şokun ardından yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yolun güvenliğini sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını KaybettiSakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını KaybettiYurttan Haberler

Erzurum Aşkale’de Freni Boşalan Tır Dehşet SaçtıErzurum Aşkale’de Freni Boşalan Tır Dehşet SaçtıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum Trafik kazası
Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti
Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti Sakarya Karasu'da Feci Kaza: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!