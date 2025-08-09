Samsun’da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun Selyeri mevkisinde saat 13.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mithat Ünyeli'nin kullandığı 55 ACH 95 plakalı Toyota, İbrahim Önal yönetimindeki 55 ARR 269 plakalı araç ve Hüseyin Aydın'ın idaresindeki 34 NB 7689 plakalı Peugeot çarpıştı.

Kazada sürücüler Hüseyin Aydın ve İbrahim Önal ile birlikte Yağmur Aydın, Çınar Aydın, Cihangir Aydın ve Cemil Yazgan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA