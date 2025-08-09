Samsun’da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Samsun’da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Samsun-Ordu karayolunun Selyeri mevkisinde saat 13.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mithat Ünyeli'nin kullandığı 55 ACH 95 plakalı Toyota, İbrahim Önal yönetimindeki 55 ARR 269 plakalı araç ve Hüseyin Aydın'ın idaresindeki 34 NB 7689 plakalı Peugeot çarpıştı.

Kazada sürücüler Hüseyin Aydın ve İbrahim Önal ile birlikte Yağmur Aydın, Çınar Aydın, Cihangir Aydın ve Cemil Yazgan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Trafik kazası
Son Güncelleme:
Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu Erzurum Uzundere’de Trafik Kazası: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı Ataşehir’de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti Olayları Ciddiye Almamanız Gerektiğinin 3 İşareti
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!