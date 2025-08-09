Antalya’da Kavurucu Sıcaklar: Termometreler 45 Dereceyi Gösterdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da termometreler öğle saatlerinde 45 dereceyi gösterdi. Alev gibi esen rüzgarlarla birlikte sokaklar büyük ölçüde boşalırken, vatandaşlar kendilerini gölgelik alanlara ve sahil kenarlarına attı. Hem insanlar hem de hayvanlar, güneşin kavurucu etkisinden korunmak için serin ve gölge yerlerde dinlendi. Vatandaşların hayvanlara su verdiği de gözlendi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 32 DERECEYE ÇIKTI

Serinlemek isteyenler için en popüler yer olan Konyaaltı Sahili, deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye yükselmesiyle dolup taştı. Yerli ve yabancı tatilciler, dışarıdaki kavurucu sıcaktan kaçmak için denizde uzun süre kaldı, Akdeniz’in serin sularında yüzerek rahatladı.

Sahile ailesiyle Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

Ankara’dan tatil için Antalya’ya gelen Deniz Özkan ise, "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya’ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.

Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" derken, kentte yaşayan Arya Durugiller ise, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.

Kaynak: İHA