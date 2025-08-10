Samsun!da Kaçak Kazıya Operasyon! 3 Kişi Gözaltında
Samsun’un Ayvacık ilçesinde kaçak define aradığı belirlenen 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar üzerine izinsiz kazı yapıldığı belirtilen bölgeye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında, M.Ç. (47), M.A. (47) ve S.A. (33) isimli şahıslar kazı çalışması sırasında yakalandı.
Kazı sırasında kullanılan çeşitli ekipmanlara el konulurken, şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA