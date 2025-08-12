Alanya’da Klima Montajı Yapan Genç 6. Kattan Düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, klima montajı yaparken dengesini kaybeden genç, 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

Alanya’da Klima Montajı Yapan Genç 6. Kattan Düştü
Edinilen bilgilere göre olay, Kızlarpınarı Mahallesi Yıldız Sokak’ta bulunan bir apartmanda saat 12.00 sıralarında yaşandı. 28 yaşındaki A.D., apartmanın 6. katındaki balkonunda klima takmaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten apartman bahçesine düşen genç, ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

