Bakan Kurum, Sındırgı Depreminde Hasar Alan Bina Sayısını Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Kurum'dan Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir'de İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, "6.1'lik depremin ilk anından itibaren sahada çalıştık. 800'ü aşkın artçı sarsıntı yaşadık. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımız riskli binalara girmemeli." dedi.

'İLK OLARAK TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ 100 EV VERİLECEK'

"Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" diyen Bakan Kurum, "Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ’mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak." dedi.

