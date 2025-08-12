Cemevinde Ezan Krizi: Muhtar ve İhtiyar Heyeti'ne Soruşturma

Çorum’un Tarhan Köyü’nde cami onarımı nedeniyle cemevi hoparlöründen ezan okutulması, Alevilerin tepkisine yol açtı. Vali Ali Çalgan; muhtar Bektaş Koçoğlu ve İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlattı.

Çorum’un merkez Tarhan Köyü’nde, Cemevi hoparlöründen ezan okutulması büyük bir tartışmaya neden oldu. Köy camisinin çatısında yaşanan çökme sonrası, Köy İhtiyar Heyeti’nin camiyi ibadete kapatarak merkezi ses yayın sistemini Cemevi’ne taşıma kararı, Alevi toplumunun tepkisini çekti. Alevi-Bektaşi kurumları, bu uygulamayı “inanç dayatması ve asimilasyon girişimi” olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

'İNANÇ DAYATMASI VE ASİMİLASYON'

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu, ortak bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. Açıklamada, “Yüzyıllardır Alevi inancı ile varlığını sürdüren Çorum Tarhan Köyü’nde, son yerel seçimlerle göreve gelen köy muhtarı, Cemevi’nin ses sisteminden ezan okutmaya başlamıştır. Bu, sadece bir ‘ses yayını’ değil, Alevi inancına ve Cemevi’nin kutsallığına açık bir saldırı, bilinçli bir asimilasyon girişimidir. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses, bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak, Alevi inancının mekânını başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil, inanç dayatması ve asimilasyondur” ifadelerine yer verildi.

Alevi kurumları, uygulamanın köy muhtarı Bektaş Koçoğlu’nun bilgisi dahilinde kasıtlı olarak yapıldığını savundu ve “Bu, yıllardır sürdürülen devlet destekli asimilasyon politikalarının yerel yansımasıdır. Cemevi’ne yapılan bu saldırıyı reddediyoruz ve kararın derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” diyerek kamuoyunu inanç özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından Çorum Valiliği, dün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, cami çatısındaki çökme nedeniyle İhtiyar Heyeti’nin ses sistemini Cemevi’ne taşıdığı belirtilerek, “Valiliğimizce konunun öğrenilmesi üzerine ses yayın sistemi derhal Cemevi’nden sökülmüştür. Kararı alan ve uygulayan köy muhtarı ile İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazılı soru önergesi verdi. Fırat, Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan inanç özgürlüğüne dikkat çekerek, uygulamanın Alevi toplumunda büyük rahatsızlık yarattığını ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: T24

