Marmara’da 65 Yıllık Rekor! Yağmur Haritası Tersine Döndü… Yağmur Değil, Kuraklık Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, 2025 yazında aşırı sıcaklıkların etkisi altına girerken, kuraklık da etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Temmuz 2025 Alansal Yağış Raporu’na göre, geçtiğimiz ay son 65 yılın en kurak temmuzlarından biri olarak kayıtlara geçti. Özellikle Marmara Bölgesi, yağışlarda yüzde 95'lik düşüşle tarihi bir azalma yaşadı.

TEMMUZ AYINDAN BÜYÜK GERİLEME

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye genelinde metrekareye ortalama 32,7 kilogram yağış düşerken, bu yıl bu miktar sadece 9,6 kilograma geriledi. Böylece, temmuz ayı yağışları hem uzun yıllar ortalaması olan 15,6 kilogramın hem de geçen yılın oldukça gerisinde kaldı.

MARMARA ALARM VERİYOR

Kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında Marmara Bölgesi öne çıktı. Bölge, Temmuz 2025'te son 65 yılın en düşük yağışını alırken, İstanbul’da sadece bir gün yağmur görüldü. Yalova ise temmuz ayında hiç yağış almayan tek il olarak kaydedildi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 80 AZALDI

Temmuz ayında Marmara dışında, Ege Bölgesi’nin büyük kısmı, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu illerinden Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkari’de de yağışlar normal seviyenin yüzde 80 altında kaldı.

İKİ KATI ARTTI

Mersin, Karaman ve Tunceli çevrelerinde normalin iki katı kadar yağış kaydedilirken; Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl ve Kars gibi illerde yağışlar yüzde 40’ın üzerinde arttı.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI DA AZALDI

1991-2020 dönemi ortalamasına göre temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama 3,2 yağışlı gün yaşanırken, bu yıl bu sayı 2,8’e geriledi. İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Şanlıurfa gibi illerde bazı bölgelerde yağışlı gün sayısı sadece bire kadar düştü. Buna karşın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde 10-15 gün arasında yağış görüldü.

RİZE ZİRVEDE, YALOVA DİPTE

Geçen ay en fazla yağış, metrekareye 89 kilogramla Rize’ye düştü. Rize’yi Trabzon ve Artvin takip etti. Öte yandan Yalova, yüzde 100 düşüşle yağış almayan tek il oldu.

Özellikle Bartın, Düzce, Sakarya, Bilecik, Bursa, İstanbul ve Zonguldak gibi illerde ise son 65 yılın; İzmir, Balıkesir, Karabük ve Kastamonu’da son 18 yılın en düşük temmuz yağışları kaydedildi.

Kaynak: AA