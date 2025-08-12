İki İşçinin Ölümüne Neden Olmuştu! Balıkesir'deki Fabrika Yangınının Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Gönen ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde 10 Ağustos'ta bir süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde çıkan yangın, 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yangına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayın dehşet verici anları gözler önüne serildi.

Görüntülerde, sevkiyat bölümünde malzemelerin yanmaya başladığı ve alevlerin hızla yükseldiği görülüyor. Başka bir kamera kaydında ise iki işçinin bulunduğu kapalı alanın kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Yangında hayatını kaybeden işçilerin Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli olduğu belirlendi. Olayın ardından Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, C.A., D.Y., E.K., F.T., O.T., M.A.Ş., M.B.E. ve U.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden U.Ç., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangının çıkış nedeni ve detaylı koşulları, teknik ve adli incelemelerle birlikte bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla araştırılmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 13 itfaiye aracı ve diğer birimlerden toplam 25 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kontrol altına alınmıştı. Ancak, facia önlenemedi.

Kaynak: AA