Süt Ürünleri Fabrikasında Korkunç Yangın! İki İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi Köyaltı Sokak’ta faaliyet gösteren süt ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi, ekipler olay yerine yönlendirildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, fabrikanın depo kısmında çıkarak, geniş bir alana yayılan yangın sırasında, enerji akışını kesmek için içeri giren fabrikanın elektrik teknisyenleri Ahmet Can İzmirli ile Özcan Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA