Tepkilerin Odağındaydı... Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni karara göre, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alındı, yerine Esma Ersin atandı.

Ersin, 2022 yılında Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptığı sırada Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağı açıklamasını olumlu bulduğunu açıklayan Ersin, bu nedenle görevden alındığını söylemişti.

Ersin, gelişmenin ardından yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleri, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un teveccühleri ile Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı görevine layık görülmem nedeniyle en derin şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde, toplumumuzun her bir ferdiyle el ele, gönül gönüle, durmadan dinlenmeden, birlik ve beraberlikle tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gayretimiz hayr, geleceğimiz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

KURULUŞ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulması alevi topluluğu tarafından tepki çekmişti.

Aleviler, bu kuruluşun aleviler tarafından meşru olmadığını belirterek, kuruluş amacını eleştirmişti. Öte yandan birçok etkinlikle aleviler tarafından tartışmaya neden olmuştu.

ESMA ERSİN KİMDİR?

Esma Ersin, 2004 - 2009 arası Ümraniye, 2009-2011 arası Sancaktepe ve 2011-2014 arası Ataşehir ilçe teşkilatlarında yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 2015'te AKP’den İstanbul milletvekili adayı oldu. Sivas İmranlı İşadamları Derneği (SİİD), Cem Vakfı ve KADEM gibi kuruluşlarda görev aldı.

2022'de Cem Vakfı Yerel Yönetimler Başkanı’yken Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasını desteklediği için görevden alındığını iddia edildi. 2024'ten bu yana İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi