Sivas’ta Tırlardan Alüminyum Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde park halindeki iki tırın brandasını keserek 15 adet alüminyum çıta çalan 3 kişi, polis ekiplerinin hızlı operasyonuyla aynı gün yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ağustos 2025’te Suşehri ilçe merkezinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler park halindeki iki tırın brandalarını keserek toplam 15 alüminyum çıta çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.S., M.M.K. ve H.Y. isimli şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonda, çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

