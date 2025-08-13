Şile Otoyolu’nda Feci Kaza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şile Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Yelda Karaduman’ın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otoyol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Şile Otoyolu üzerinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Yelda Karaduman’ın ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, kazanın yol koşulları, hız veya başka bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

Kaynak: İHA