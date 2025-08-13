Ordu'da İş Kazası! Kutu Paketleme Makinesine Sıkıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir bentonit fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, kutu paketleme işçisi Tevfik Emre Ateş (26) ağır yaralandı. Olay, saat 07.00 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada kutu paketleme işçisi olarak çalışan Tevfik Emre Ateş’in kol ve göğüs kısmı, çalıştığı makineye sıkıştı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateş, mesai arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı makineden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç işçi, durumunun ciddiyeti nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ateş’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kazanın iş güvenliği önlemlerinin eksikliğinden mi yoksa makine arızasından mı kaynaklandığı araştırılıyor. Yetkililer, fabrikanın iş güvenliği protokollerini ve makinenin teknik durumunu incelemeye aldı.

Kaynak: DHA