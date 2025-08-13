Muş’ta Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndaki Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA