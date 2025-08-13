Kahramanmaraş'ta Aranan 13 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 236 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca ve beş av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden işlemleri tamamlanan 13 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA