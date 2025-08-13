Şile ve İstanbul’un Sahillerinde Denize Girme Yasağı: Plajlar Boş Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Şile ilçesinde artan dalga boyu nedeniyle 12 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla denize girme yasağı getirildi. Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak yasağın 13 Ağustos Çarşamba günü de devam edeceğini duyurdu. Dron ile çekilen görüntülerde, Şile sahillerinde dalgaların kıyıya sert şekilde vurduğu ve plajların tamamen boş olduğu gözlendi.

Yasak, Şile ile sınırlı kalmadı. Beykoz’da da 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girmek yasaklanırken, Sarıyer’de yalnızca Kısırkaya Plajı’nda uygulanan yasak 15 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise denize girişler 17 Ağustos Pazar gününe kadar yasaklandı.

YETKİLİLERDEN 'YASAK' UYARISI

Yetkililer, yüksek dalga boyunun can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşlardan yasağa uymalarını istedi. Şile Kaymakamlığı ve diğer ilçe yönetimleri, olası boğulma vakalarının önüne geçmek için denetimlerin sıkılaştırıldığını ve vatandaşların sahillerde güvenliği tehlikeye atacak davranışlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA