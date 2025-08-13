Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli İ.N.’yi tespit etti. Adresine yapılan baskında İ.N., 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA