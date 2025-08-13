Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli, 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli İ.N.’yi tespit etti. Adresine yapılan baskında İ.N., 345 adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.N. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Ordu'da İş Kazası! Kutu Paketleme Makinesine Sıkıştı Ordu'da İş Kazası! Kutu Paketleme Makinesine Sıkıştı
Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız! İtalya’dan Kalkan Uçak Kadıköy’e İniş Yapacak Fenerbahçe’den Orta Sahaya Süper Yıldız!
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu
ÖSYM Son Dakika Olarak Duyurdu: YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün! YKS Tercihleri İçin Son Gün Bugün
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak