Edirne'de Anız Yangını Söndürüldü

Edirne’de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Edirne’de anızda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstasyon Mahallesi yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi, 50 saman balyası ve çok sayıda ağaç zarar gördü.

