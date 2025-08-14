Küçük Kızına Tekme Atarak Merdivenlerden Yuvarlamıştı: Acımasız Babaya Tahliye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden Turgay Tanrısevergil, kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Tutuklu sanık Tanrısevergil’in tahliyesine karar verildi.

Türkiye’nin kanını donduran davaya ilişkin ilk duruşma İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Tanrısevergil ile çocuğuna annesi de duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Tanrısevergil, kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu, tutmak isterken merdivenden yuvarlandığını iddia etti. Anne ise, eşinin iyi bir baba olduğunu öne sürerek, şikayetçi olmadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Tanrısevergil'in tahliyesine hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil'in (35) "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Tanrısevergil'in kızı M. Tanrısevergil'e bina merdivenlerde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtilerek, suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.

