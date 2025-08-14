35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe

6 Şubat depremlerinin sembollerinden biri haline gelen, 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, yapılan ihbarla Ankara’da yakalandı. Davanın aranan 2 kilit ismi tutuklandı.

Son Güncelleme:
35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yıkılan binanın altında yer alan pastanedeki tadilat sırasında kolonu kestikleri öne sürülen Kervan Pastanesi sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu yakalandı.

35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe - Resim : 1

FİRARİ OLARAK ARANIYORLARDI

Davanın uzun süredir firari olarak aranan 2 isminin Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir evde bulunduğu ihbarı sonrasında harekete geçen ekipler, firarileri yakaladı.

Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirilen Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe - Resim : 2

Binanın yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ölenlerin yakınları 6 yıl önce zemin katta bulunan pastanede yapılan tadilat sırasında kolon kesildiğini öne sürmüşlerdi.

35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe - Resim : 3

TADİLATTA KOLONU KESMİŞLERDİ

Soruşturma savcısı tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi tarafından yapılan incelemede 40 santimetre çapında kolonun kesildiği tespit edilmişti.

Binanın müteahhidi Yakup Aktaş ile pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gözaltına alınmış ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.

35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe - Resim : 4

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Tadilatın mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için Karadeniz Teknik Üniversitesi´ne gönderilmişti.

Gelen rapor üzerine asli kusurlu bulunan fenni mesul Mehmet Tekin ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Diğer asli kusurlular pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında ise adreslerinde bulunmayınca mahkeme tarafından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede;

  • Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar
  • Tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar,
  • 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Tahliye Kararına Savcıdan İtirazDepremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Tahliye Kararına Savcıdan İtirazGüncel

Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Firariler İçin Yeni Talep, Üçüncü Kez…Depremde 35 Kişiye Mezar Olmuştu! Ezgi Apartmanı Davasında Firariler İçin Yeni Talep, Üçüncü Kez…Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri
Son Güncelleme:
Adana Yine Film Sahnelerini Aratmadı! Balkondan Balkona Çatışma Balkondan Balkona Çatışma
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
Görünmez Kahraman! Osmaniye’deki Yangının Arkasından Ölüm Getiren Fedakarlık Ortaya Çıktı Görünmez Kahraman! Osmaniye’deki Yangının Arkasından Ölüm Getiren Fedakarlık Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi