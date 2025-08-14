35 Kişiye Mezar Olan Ezgi Apartmanı Davasında Kolon Kesenlere Firari Pastanecilere Kelepçe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yıkılan binanın altında yer alan pastanedeki tadilat sırasında kolonu kestikleri öne sürülen Kervan Pastanesi sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu yakalandı.

FİRARİ OLARAK ARANIYORLARDI

Davanın uzun süredir firari olarak aranan 2 isminin Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir evde bulunduğu ihbarı sonrasında harekete geçen ekipler, firarileri yakaladı.

Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirilen Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada ölenlerin yakınları 6 yıl önce zemin katta bulunan pastanede yapılan tadilat sırasında kolon kesildiğini öne sürmüşlerdi.

TADİLATTA KOLONU KESMİŞLERDİ

Soruşturma savcısı tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi tarafından yapılan incelemede 40 santimetre çapında kolonun kesildiği tespit edilmişti.

Binanın müteahhidi Yakup Aktaş ile pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel gözaltına alınmış ardından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Tadilatın mevzuata uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için Karadeniz Teknik Üniversitesi´ne gönderilmişti.

Gelen rapor üzerine asli kusurlu bulunan fenni mesul Mehmet Tekin ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Diğer asli kusurlular pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında ise adreslerinde bulunmayınca mahkeme tarafından tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede;

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar

Tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar,

7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA