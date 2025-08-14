Görünmez Kahraman! Osmaniye’deki Yangının Arkasından Ölüm Getiren Fedakarlık Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, Karayiğit köyü yakınlarındaki Hovacan Deresi bölgesinde dün sabah saatlerinde yürekleri yakan bir kaza meydana gelmişti.

Orman yangınına müdahale için yola çıkan Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz, toprak yolda yaşanan çökme sonucu kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştı.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLMİŞTİ

Araçta bulunan orman işçilerinden Adem Nazım Demirel olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü Ali Aydın Kar ve üç işçiyle birlikte araçta bulunan gönüllü Ali Tekerek ise yaralanmıştı.

GÖNÜLLÜ OLARAK BİNMİŞ

51 yaşındaki Ali Tekerek, hayatını kaybetti. Tekerek’in köy halkı tarafından çok sevilen bir çoban olduğu, orman işçilerine yolu tarif etmek için araca gönüllü olarak bindiği öğrenildi.

ÇOBANLIK YAPIYORMUŞ

Köyde çobanlık yaptığı, evli ve dört çocuk babası olduğu belirtilen Ali Tekerek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karayiğit köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA