Adli Tıp'tan Murat Çalık İçin Karar
Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık ile ilgili beklenen raporunu açıkladı. Çalık'ın cezaevinde kalabileceği belirtildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Adli Tıp Kurumu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkındaki kararını açıkladı.
Kararda, Çalık'ın cezaevinde kalmasına sağlık yönünden engel bir durum tespit edilmediği belirtlirken, lösemi, lenfoma ve miyelodiplazi lehiene patolojik bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.
AYRINTILAR GELECEK...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: