Adli Tıp'tan Murat Çalık İçin Karar

Adli Tıp Kurumu, Murat Çalık ile ilgili beklenen raporunu açıkladı. Çalık'ın cezaevinde kalabileceği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkındaki kararını açıkladı.

Kararda, Çalık'ın cezaevinde kalmasına sağlık yönünden engel bir durum tespit edilmediği belirtlirken, lösemi, lenfoma ve miyelodiplazi lehiene patolojik bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

