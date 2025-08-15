Elazığ’da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Elazığ’da Kuzeyçevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

