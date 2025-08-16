Yozgat’ta Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yozgat’ta jandarma ve narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Sarıkaya ilçesinden Boğazlıyan ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen A.B. adlı şüpheli, Boğazlıyan ve Sarıkaya Jandarma ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, A.B.’nin seyir halindeki aracını durdurarak arama yaptı. Araçta 364.25 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüphelinin ikametinde yapılan detaylı aramada ise 376.2 gram daha kubar esrar bulundu. Toplamda 740.45 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA