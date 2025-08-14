Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon sonrasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen G.T. (25) ve S.E.’yi (30) takibe aldı.

Şüphelilerin sentetik hap sattığını belirleyen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Dedektör köpeğiyle yapılan aramada evde 33 kutu içinde toplam bin 823 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda G.T. ve S.E. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara! Ertuğrul Doğan 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: Fatih Tekke Rahat Bir Nefes Alacak, Hayırlı Uğurlu Olsun Trabzonspor’a Portekizli 10 Numara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Sekreteri ile Kritik Temas! Telefonda Görüştüler Cumhurbaşkanı'ndan NATO Sekreteri ile Kritik Temas
Rus Turistler Ne Bodrum Ne Antalya'ya Samsun Limanı'na Akın Ettiler Rus Turistler Ne Bodrum Ne Antalya'ya Samsun Limanı'na Akın Ettiler
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi