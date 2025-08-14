Rus Turistler Ne Bodrum Ne Antalya'ya Samsun Limanı'na Akın Ettiler

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer 994 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi. Rus turistlerden oluşan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun Limanı'na demirledi.

Soçi'den 994 yolcu ve 450 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi. Gemiyi liman görevlileri ve sağlık turizmi çalışanları karşıladı.

Çoğunluğu Rus turistlerden oluşan grup, işlemlerin tamamlanmasının ardından kentteki tarihi ve turistik yerleri gezmek ve alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

