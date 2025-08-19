Biri Sönüyor, Biri Başlıyor! Sinop'ta Orman Yangını

Birçok ilde yeşil alanları kül eden yangınların sonuncusu Sinop'un Türkeli ilçesi Kuşçular köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Biri Sönüyor, Biri Başlıyor! Sinop'ta Orman Yangını
Türkiye'de son yıllarda yaşanan orman yangınları sebebiyle birçok canlı hayatını kaybedip geniş bir yeşil alan da yok olurken, bu yaz da birçok ilde orman yangınları yaşanmaya devam etti. Çoğu zaman müdahaledeki yetersizlik veya gecikme nedeniyle yetkililerin de eleştirilerin hedefi olduğu yangınların biri söndürülürken diğeri başlamaya devam ediyor.

Biri Sönüyor, Biri Başlıyor! Sinop'ta Orman Yangını - Resim : 1

SÖNDÜRME ÇABALARI SÜRÜYOR

Son olarak Bursa ve Karabük'teki yangınların söndürülmesinin ardından bu defa da Sinop'un Türkeli ilçesi Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Biri Sönüyor, Biri Başlıyor! Sinop'ta Orman Yangını - Resim : 2

Kaynak: AA

