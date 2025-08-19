Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe Kulübü'nün efsanevi başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü Bodrum Yalıkavak'taki evinde rahatsızlanarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ali Şen hakkında sevindiren haber geldi.

Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen eski Fenerbahçe başkanının tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

