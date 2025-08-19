Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber Var

Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Fenerbahçe başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şen'in tedavisine evinde devam edilecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün efsanevi başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü Bodrum Yalıkavak'taki evinde rahatsızlanarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ali Şen hakkında sevindiren haber geldi.

Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen eski Fenerbahçe başkanının tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber Var - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.

Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber Var - Resim : 2

