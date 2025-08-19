Ve Fenerbahçe Sonunda Müjdeyi Verdi: Resmi Siteden Duyuruldu

Fenerbahçe, Emlak Konut GYO ile yapılan protokolü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" denildi.

Son Güncelleme:
Ve Fenerbahçe Sonunda Müjdeyi Verdi: Resmi Siteden Duyuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, resmi sitesinden yapılan açıklamada Emlak Konut GYO ile yapılan iş birliğini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip bu anlaşmayla birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağının da müjdesini verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada,”Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" denilirken, Fenerbahçe'nin 'geleceğine yön verecek mali özgürlüğüne kavuşacağına" vurgu yaptı.

Açıklamada, "Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir" denildi.

'BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU'

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kararın yalnızca finansal bir tercihten ibaret olmadığı vurgulanırken, "Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ‘adımın’ yalnızca bugün değil yarınları da ‘aydınlatacağı’ belirtildi.

Açıklama şöyle noktalandırıldı:

"Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

Mourinho Taraftarı Küplere Bindirdi! Benfica'yı Övdü Fenerbahçe'yi 'Gömdü'Mourinho Taraftarı Küplere Bindirdi! Benfica'yı Övdü Fenerbahçe'yi 'Gömdü'Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz' Kurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz'
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu! Yeni adresi Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu
Mourinho Taraftarı Küplere Bindirdi! Benfica'yı Övdü Fenerbahçe'yi 'Gömdü' Mourinho Taraftarı Küplere Bindirdi! Benfica'yı Övdü Fenerbahçe'yi 'Gömdü'
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu