Ve Fenerbahçe Sonunda Müjdeyi Verdi: Resmi Siteden Duyuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, resmi sitesinden yapılan açıklamada Emlak Konut GYO ile yapılan iş birliğini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip bu anlaşmayla birlikte Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağının da müjdesini verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada,”Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" denilirken, Fenerbahçe'nin 'geleceğine yön verecek mali özgürlüğüne kavuşacağına" vurgu yaptı.

Açıklamada, "Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı’nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir" denildi.

'BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU'

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, kararın yalnızca finansal bir tercihten ibaret olmadığı vurgulanırken, "Fenerbahçe’mizin bağımsızlık manifestosudur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu ‘adımın’ yalnızca bugün değil yarınları da ‘aydınlatacağı’ belirtildi.

Açıklama şöyle noktalandırıldı:

"Şimdi, omuz omuza daha büyük hedeflere koşma zamanı! Gelecek artık bizim ellerimizde! Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"

Kaynak: Haber Merkezi