Mourinho Taraftarı Küplere Bindirdi! Benfica'yı Övdü Fenerbahçe'yi 'Gömdü'

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho yine açıklamalarıyla gündem oldu. Mourinho, Benfica'dan övgüyle bahsederken, yine Fenerbahçe'yi yerdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off maçında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında taraftarı küplere bindirdi.

Portekizli teknik adamın "Benfica'ya 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Benfica'ya karşı psikolojik üstünlük sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz?” Sorusuna verdiği yanıt olay yarattı.

'O DÖNEMLE ŞU ANI KARŞILAŞTIRAMAM'

Benfica’ya karşı kazandığı takımları hatırlatan Mourinho, "Benfica'ya karşı daima kazanıyordum çünkü çok iyi takımlarda çalışıyordum. O dönemlerdeki takımlarla şu anı karşılaştıramıyorum. Benfica çok güçlü bir takım” dedi.

Mourinho’nun bu yanıtı taraftarlardan büyük tepki çekti. Portekizli teknik adama tepki gösteren taraftarlar, “Bu adam hala bizde antrenörlük yapıyor”, “Futbolcuların bunu duyunca nasıl sahada her şeylerini verebilir” gibi yorumlarda bulundu.

