Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma

Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir yıl önce yaptığı Youtube programındaki ifadeleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Gezen, emniyette ifade vererek sözlerine açıklık getirdi.

Usta tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, gazeteci Ayşenur Arslan’la bir yıl önce Youtube üzerinden yaptığı “Bizim Ev” ismindeki programdaki bazı ifadeleri gerekçe gösterilerek açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

81 yaşındaki sanatçının programda söylediği “Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu’da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır” sözleri gerekçe olarak sunuldu. Müjdat Gezen, Fatih Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.

'KADINLARIN YERİNE DİKKAT ÇEKTİM'

İfadesinde, kadınların toplumdaki rolüne vurgu yapan Müjdat Gezen, “Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzda kadın hep öteleniyor. Kadınların daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis’te en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

