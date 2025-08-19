Başkentte İki İlçede Su Kesintisi

Ankara'da iki ilçede yarın akşamdan itibaren su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlar, hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı.

Başkentte İki İlçede Su Kesintisi
Yaz aylarında birçok kentte su sıkıntısı yaşanırken, bir su kesintisi haberi de Ankara’dan geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Pursaklar ilçesi ile Keçiören’in Bağlum semtinde yarın akşamdan itibaren su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kesintinin yarın 21.00’den sonra yapılacağının bildirildiği açıklamada, Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin altında hizmet verdiği ve tesisin bakım, onarım ile revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÇALIŞMA GÜNLER SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında Pursaklar ve Bağlum’da vatandaşlara belirli süre su verilemeyecek. ASKİ, su kesintisinin 21 Ağustos’ta Pursaklar’da 12.30, Bağlum’da ise 15.00’te sona ereceğini açıkladı. Vatandaşların bu süre zarfında su tasarrufu yapmaları ve ihtiyaçlarını önceden karşılamaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Yetkililer ayrıca, su kesintisinin tesisin kapasitesini artıracak ve uzun vadede daha sağlıklı içme suyu teminini sağlayacak çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı. ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun düzenli olarak verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

