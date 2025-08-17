AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti

CHP lideri Özgür Özel'in iddialarının odağındaki AKP'li avukat Mücahit Birinci, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti.

Son Güncelleme:
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’den, siyasi etkisini kullanarak çıkar sağlamayı teklif ettiği iddiaları ve sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle parti üyesi Mücahit Birinci’yi disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurmuştu.

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE' DİYEREK İSTİFA ETTİ

AKP'den gelen flaş karar sonrası AKP'li Mücahit Birinci, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Birinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk AçıklamaCHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk AçıklamaSiyaset
AKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi OlduAKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mücahit Birinci Murat Kapki
Son Güncelleme:
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela Kalacak Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Özgür Özel, Adil Karaismailoğlu'na Yüklendi: 'Kayyım Çırağı Açıkta Kaldı!' Özel, Karaismailoğlu'na Yüklendi: 'Kayyım Çırağı Açıkta Kaldı!'
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
‘Rant’ Tartışması Büyüyor… CHP’den Özlem Çerçioğlu’na Yanıt Geldi: Suçluluk Psikolojisinin Göstergesi Rant Tartışması Büyüyor… CHP’den Özlem Çerçioğlu’na Yanıt Geldi: Suçluluk Psikolojisinin Göstergesi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı