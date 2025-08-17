AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat Kapki’den, siyasi etkisini kullanarak çıkar sağlamayı teklif ettiği iddiaları ve sosyal medyada yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle parti üyesi Mücahit Birinci’yi disiplin kuruluna sevk ettiğini duyurmuştu.

'GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE' DİYEREK İSTİFA ETTİ

AKP'den gelen flaş karar sonrası AKP'li Mücahit Birinci, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Birinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir."

Kaynak: Haber Merkezi