‘Rant’ Tartışması Büyüyor… CHP’den Özlem Çerçioğlu’na Yanıt Geldi: Suçluluk Psikolojisinin Göstergesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, ‘Kuşadası’ndaki imar rantı nedeniyle parti değiştirdiği’ iddiası siyasette sert tartışmaları beraberinde getirdi. Çerçioğlu’nun bu açıklamalarına ilk tepki CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’ten gelirken, ardından CHP’li Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Murat Fazlılar da detaylı bir açıklama yaparak Çerçioğlu’nun iddialarına yanıt verdi.

Çerçioğlu’nun Kuşadası Belediye Başkanı’nı ve CHP’yi hedef alarak, gerçeklikten uzak ve siyasi hesaplarla şekillendirilmiş iddialarda bulunduğunu belirten Fazlılar, “Bu iddialar, organize şekilde yönetilen trol hesaplar üzerinden kamuoyuna servis edilmektedir. Ancak her zaman olduğu gibi, gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte o gerçekleri bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz: Çerçioğlu’nun sözde 'imar baskısı' dediği süreç, aslında Kuşadası’nın hayati ve yasal zorunluluklarından doğmuştur. 'Kuşadası 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı', ilçemizin yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

İDDİALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hedef alınan imar düzenlemelerinin ‘rant’ değil, deprem çalışmaları olduğunu savunan Fazlılar, “Kuşadası, birinci derece deprem bölgesindedir. 30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen büyük deprem, ilçemizi ciddi şekilde etkilemiş; çok sayıda bina hasar görmüş ve akabinde Kuşadası, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiştir. Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış çok sayıda yapı bugün için ciddi risk taşımaktadır. Bu gerekçelerle Türkmen, Cumhuriyet ve Ege Mahallelerini kapsayan ve mevcut imar planlarının yalnızca yüzde 12,4’ünü içeren bir revizyon imar planı hazırlanmıştır. Bu planın üç temel amacı vardır: Bir, afet riskini azaltmak: Riskli yapıların yenilenmesi. Depreme karşı gerekli önlemlerin planlara işlenmesi. İki, uygulama sorunlarını ortadan kaldırmak: Eski planların dijital ortama aktarılması, koordinat ve harita hatalarının düzeltilmesi, mahkeme ve koruma kurulu kararlarının plana işlenmesi. Üç, turizmi desteklemek: Konut, ticaret ve turizm alanlarının birbirine entegre edilmesi, yıllardır atıl durumda kalan eski turizm tesislerinin yenilenmesinin önünün açılması” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Murat Fazlılar

‘ASIL RANT PROJELERİ AYDIN GENELİNDE’

Çerçioğlu’nun Aydın’da ‘kentsel dönüşüm’ adı altında yeni projelere imza attığını öne süren Fazlılar, Kuşadası’ndaki planların ise yalnızca kanuni yükümlülüklerle sınırlı olduğunu belirtti. “Bugün bizlere 'imar baskısı' suçlamasında bulunanlar, yıllardır Aydın genelinde tarım alanlarını imara açarak, kentsel dönüşüm bahanesiyle büyük rant projelerine imza atmaktadır” diyen Fazlılar, Çerçioğlu’nu çifte standart uygulamakla suçladı.

PLAN REDDEDİLMİŞTİ, GEREKÇE USUL EKSİKLİĞİ

Söz konusu Kuşadası Revizyon İmar Planı’nın 4 Mart 2024 tarihinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne sunulduğunu hatırlatan Fazlılar, “Ancak Büyükşehir Belediyesi, 13.06.2024 tarih ve 173 sayılı kararıyla '1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirdiği', 'Bazı kurum görüşlerinin eksik ya da hatalı aktarıldığı' gerekçeleriyle teklifi reddetmiş ve mevcut planların geçerli kalmasına karar vermiştir” dedi.

Fazlılar, bu gerekçelerin teknik ve usule ilişkin olduğunu, planın içeriğinde herhangi bir hukuksuzluk bulunmadığını savundu. CHP’li Fazlılar “Çifte standart ve ucuz siyaset örneğidir” diyerek, Çerçioğlu’nun o dönemde CHP'li iken planı reddetmediğini ancak AKP’ye geçtikten sonra bu planı siyasi gündeme taşıdığını vurguladı.

‘DETAYLARI TEK TEK AÇIKLAYACAĞIZ’

Açıklamanın sonunda Fazlılar, Çerçioğlu’na sert sorular yöneltti: “Bu noktada soruyoruz: Kentsel dönüşüm adı altında başlattığınız rant projeleri kamuoyuna ne zaman açıklanacak? Kimin arsası değer kazandı, hangi firmalara peşkeş çekildi? Bu projelerde hangi müteahhitler önceden bilgilendirildi? Tüm bu detayları zamanı geldiğinde tek tek açıklayacağız.”

‘SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN AÇIK GÖSTERGESİ’

Fazlılar, “Kamuoyunu yanıltmak için başvurulan bu manipülatif açıklamalar ve organize trol kampanyaları, siyasi paniğin, çaresizliğin ve suçluluk psikolojisinin açık göstergesidir” dedi.

Özlem Çerçioğlu

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Özlem Çerçioğlu, CHP'den ayrılmasının ardında, Kuşadası'ndaki imar planı değişikliklerine karşı çıkışının olduğunu belirtmiş, konuyu doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattığını; ancak herhangi bir karşılık alamadığını söylemişti..

Çerçioğlu, "Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İkiarkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim” ifadelerini kullanmıştı.

