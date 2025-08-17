Özgür Özel, Adil Karaismailoğlu'na Yüklendi: 'Kayyım Çırağı Açıkta Kaldı!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Taziye için kente giden Özel, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi ve basına konuştu.

Özel, AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun kendisine yönelik "Yolsuzlukla anılan birinin bizi övmesi mümkün değil. 19 Mart'tan bugüne kadar uydurulan bir sıfatla bana saldırıyorlar. Özgün Özel kendine yakışan ama CHP'ye yakışmayan bir dil ile edepsizlik etmiştir. Milletin emanetini zimmetine geçiren bu dünyada da cezasını çekecektir, öbür dünyada da" sözlerine yanıt verdi.

'HAZMEDEMEDİLER'

Karaismailoğlu'nu 'kayyımcu çırağı' olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yüzde 38 oyla birinci parti oldu. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üçüncü kez kazandı, ama hazmedemediler. Kayyım atamaya kalktılar, milyonlar bu darbeyi püskürttü. Trabzon yerel basınından öğrendik, Adil Karaismailoğlu'nu kayyım yapmaya çalıştılar. Ama millet ‘Dur bakalım, darbecilerin çırağı, sen ne oluyorsun?’ dedi. Kayyımcu çırağı açıkta kaldı, şimdi utanmadan konuşuyor. Seviyesine inersek vurgun yeriz."

Konuşmasının devamında "Eğer ben Adil Bey'in seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim" diyen Özel, sandıkla gelenin sandıkla gitmesiyle yönetilen bir ülkede yaşadıklarını vurgulayarak "Bu bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mirastır. Millet ne derse o olur" dedi.

Kaynak: ANKA