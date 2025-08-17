Akıllara Murat Çalık Geldi: MHP'li Yıldız'dan 'Eşitlik' Hatırlatması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’da hukuki eşitlik ilkesinin yer almasına rağmen, kanunların genelliği konusunda açık bir hüküm bulunmadığına dikkat çekti. Yıldız, X hesabındaki paylaşımda 'Meraklısı için not' başlığıyla şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa’mızda hukuki eşitlik olmasına rağmen, kanunların genelliği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin bir sonucu olarak anayasada var olduğu kabul edilmektedir. Kanunun genelliğinden, belli bir kişiyi hedef almayan, özel, aktüel, geçici bir durumu gözetmeyen, önceden saptanmış, soyut şekilde, uygulanabilen, tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır."

YILDIZ, KİME MESAJ VERDİ?

Paylaşım, son dönemde yargı süreçlerinde eşitlik ve adalet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulması, öte yandan AKP'nin eski Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ın hastalık gerekçesiyle tahliye edilmesi tartışma yaratmıştı.

Yıldız’ın paylaşımı, bu tartışmalara dolaylı bir yanıt olarak yorumlanırken, MHP’nin yeni anayasa ve infaz yasası reformu önerileriyle de ilişkilendirildi. Yıldız, daha önce de sık sık infaz yasası ve anayasa reformu için 'toplumsal mutabakat' vurgusu yaptı.





Murat Çalık, 23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmıştı. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, cezaevi koşullarında fenalaşında 4 Haziran’da Silivri Cezaevi’nden İzmir’e nakledilmişti. 9 Temmuz da yeniden hastaneye kaldırılan Çalık 10 Temmuz’da ise anjiyo olmuştu.

MURAT ÇALIK'IN TAHLİYE TALEPLERİNE RET

Cezaevindeyken sağlık problemleri nedeniyle 20 kilo veren ve hakkındaki hastane raporunda 'lösemi nüksü açısından yüksek riskli' olduğu belirtilen Çalık'ın infazını evde tamamlaması gerektiği belirtildi. Ancak buna rağmen Çalık hakkındaki tahliye talepleri reddedildi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu da önceki günlerde Murat Çalık ile ilgili beklenen raporunu açıkladı. Çalık'ın cezaevinde kalabileceği belirtildi. Çalık için hazırlanan raporda, "Mehmet Murat Çalık'ın dosyadaki mevcut tıbbi belge ve tetkikleri ile muayene bulgularına göre halihazırda, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

