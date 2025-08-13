Murat Çalık 3 Kilo Daha Kaybetti! 'Bilinçli İhmal' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve daha sonra İzmir’e nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna dair dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

CHP’li Çağla Biçer, Çalık’a dair sağlık sorunlarına ilişkin bilgilendirme yaparak, “Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın sağlığı ciddi biçimde ihmal edilmektedir. Hastanede mama desteği ve ilaç takviyesiyle durdurulan kilo kaybı, cezaevine sevkinden yalnızca bir hafta sonra yaklaşık 3 kilo daha artmıştır" açıklamasını yaptı.

Biçer, sosyal medya paylaşımında ayrıca, "Cezaevine gönderilen mama takviyelerine rağmen bu kaybın devam etmesi, durumun vahametini gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullanarak Adli Tıp Kurumu’nun rapor sürecinin neredeyse tamamen durduğunu iddia etti. Bu sürecin kasıtlı bir biçimde yavaşlatıldığını dile getiren Biçer, durumun ‘bilinçli bir ihmal’ boyutuna ulaştığını vurguladı.

‘BİLİNÇLİ BİR İHMAL HALİNE GELDİ’

Çağla Biçer’in açıklaması şu şekildeydi:

"Mehmet Murat Çalık – Bilgilendirme

Bağışıklık sistemi son derece zayıflamış olan Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın, herhangi bir enfeksiyona maruz kalması halinde hayati riskle karşı karşıya kalmasından derin endişe duyuyoruz.

Süreç, Adli Tıp Kurumu’nun yavaşlatılmış rapor süreciyle adeta kilitlenmiş durumdadır. Ortada hiçbir hukuki zorunluluk bulunmamasına rağmen rapor beklenerek zaman kaybedilmesi, hem hukukun temel ilkelerini hem de toplumun adalet duygusunu ağır biçimde zedelemektedir.

Bu gecikme, artık teknik bir prosedür değil; telafisi imkânsız sonuçlara yol açabilecek bilinçli bir ihmal haline gelmiştir. Gecikilen her gün, geri dönüşü olmayan bir bedelin kapısını aralamaktadır."

