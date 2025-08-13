Lüleburgaz'da 70 Hektarlık Alan Kül Oldu

Lüleburgaz ve çevresinde son 3 günde çıkan yangınlarda 140 futbol sahasına denk gelen yaklaşık 70 hektarlık alan kül oldu. Çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklanan yangınlarda çok sayıda canlı da yok oldu.

Lüleburgaz'da 70 Hektarlık Alan Kül Oldu
Lüleburgaz ve çevresinde son 3 günde çıkan yangınlarda 140 futbol sahasına denk gelen yaklaşık 70 hektarlık alan kül oldu. Çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklanan yangınlarda çok sayıda canlı da yok oldu.

Lüleburgaz ve çevresinde son 3 günde çıkan yangınlarda, yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü.

Lüleburgaz Belediyesi’nin itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle daha da büyümeden kontrol altına alınıp söndürülen yangınlarda 140 futbol sahasına denk alandaki canlılar da yok oldu.

Yetkililer, anız yakmanın suç olması nedeniyle bu suçu işleyenler görüldüğünde 112'ye ihbarda bulunulması gerektiğini bildirdi.

