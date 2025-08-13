Manisa OSB’de Kimyasal Buhar Kazası: 3 İşçi Hafif Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) bulunan bir ısı ürünleri ve kaplama fabrikasında, kimyasal karışım sırasında ortaya çıkan buhara maruz kalan 3 işçi hafif yaralandı. Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada kimyasal karışım işlemi sırasında oluşan buhardan etkilenen 3 işçi fenalaştı. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, çok sayıda ambulans, polis ve AFAD birimleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaparak işçileri ambulansla hastaneye kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hastaneye sevk edilen 3 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, işçilerin hafif şekilde yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, kazanın kimyasal karışım sırasındaki bir hata ya da iş güvenliği eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA