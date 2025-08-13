Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aksaağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA