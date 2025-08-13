Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü

Adana Saimbeyli'de bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleler sonrasında kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aksaağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek Duyurdu Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek Duyurdu
Mauro Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması! “Galatasaray ve Benim İçin…” Icardi'den Flaş Kerem Aktürkoğlu Açıklaması
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Başladı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak