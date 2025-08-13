Trabzon'da Çıkan Örtü Yangını Söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son Güncelleme:
Trabzon'da Çıkan Örtü Yangını Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Yıldızlı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen iki itfaiyeciye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü Adana Saimbeyli'deki Orman Yangını Söndürüldü
Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek Duyurdu Murat Kurum’dan Balıkesir’e Destek Sözü, '1,5 Ay Sonra Başlayacak' Diyerek Duyurdu
Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında! Asgari Ücret Artıyor Mu?
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak