Tekirdağ'ı Poyraz Vurdu! Deniz Ulaşımına Büyük Engel

Tekirdağ'da etkisini gösteren poyraz deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyrazın yarın da etkili bekleniyor.

Son Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

