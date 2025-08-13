Tekirdağ'ı Poyraz Vurdu! Deniz Ulaşımına Büyük Engel
Tekirdağ'da etkisini gösteren poyraz deniz yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hıza ulaşan poyrazın yarın da etkili bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
