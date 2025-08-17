AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den ayrılarak AKP’ye geçmesiyle ilgili iddialara yanıt verdi. Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a konuşan Çerçioğlu, kendisi hakkında ortaya atılan rüşvet suçlamalarının asılsız olduğunu vurgulayarak, CHP lideri Özgür Özel’i de eleştirilerde bulundu.

‘ÖZGÜR ÖZEL DE BANA İFTİRA ATTI’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalenin parti değişikliğiyle ilgisi olmadığını belirten Çerçioğlu, iddialara tepki gösterdi.

Çerçioğlu, "Yalan... Yalan... Yalan... Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale. Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun” ifadelerini kullandı.

'ALTI MİLYARLIK RANTI REDDETTİM'

CHP'den ayrılmasının ardında, Kuşadası'ndaki imar planı değişikliklerine karşı duruşunun yattığını ifade eden Çerçioğlu, konuyu doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattığını; ancak herhangi bir karşılık alamadığını söyledi.

Çerçioğlu, şunları söyledi: "Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İkiarkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim.”

‘AİLEME AĞIR HAKARETLER YAĞDI’

Görüşmenin ardından herhangi bir yorum alamadığını söyleyen Çerçioğlu, “Bir şey söylemedi... Yorum yapmadı. Hazırlıklı gitmiştim... Her şeyi tane tane, uzun uzun anlattım... Belgeleri gösterdim... Özgür Bey, sadece dinledi. Ankara'dan ses yok... Eşime... Dört evladıma... Bana... Aile birliğime... Ahlaki değerlerimize... Öyle ağır hakaretler yağdı ki... Ve giderek arttı” diye konuştu.

‘JANTSA’ İDDİALARINA TEPKİ

Kamuoyunda, ailesine ait ‘Jantsa’ adlı şirketin ekonomik zorluklar yaşadığı için AKP’ye geçtiği yönünde çıkan iddiaları da yanıtlayan Çerçioğlu, "Jantsa... Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler.... Tehditle rant elde etmenin peşindeler” dedi.

