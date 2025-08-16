Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere 9 belediye başkanı AKP'ye katıldı. Böylece 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana AKP'ye katılan belediye başkanı sayısı 56 oldu.

Son Güncelleme:
Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 yıldır CHP'de görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin kayyum tehdidiyle belediye başkanlarını partilerine katılmaya zorladığını ifade etmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İyi Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

Ayrıca kulislere göre, CHP'li iki belediye başkanı daha AKP ile görüşüyor.

KATILIMLAR HANGİ İLLERDEN OLDU?

AKP'ye geçişler şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan oldu.

CHP SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKMIŞTI

CHP, yüzde 37,81 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez birinci parti olmuştu. CHP başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçimi kazanırken, AKP ise yüzde 35,48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kalmıştı. Yeniden Refah Partisi ise girdiği ilk yerel seçimde ülke genelinde yüzde 6,19'luk oranıyla üçüncü parti olmuştu ve 1 büyükşehir, 1 il ve çok sayıda aldığı ilçelerle seçime damga vurmuştu.

Çerçioğlu AKP'ye Geçti: CHP'den Aydın İçin Miting KararıÇerçioğlu AKP'ye Geçti: CHP'den Aydın İçin Miting KararıSiyaset

Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de: 'Alnım Ak, Başım Dik'Rozeti Takıldı, Çerçioğlu Resmen AKP'de: 'Alnım Ak, Başım Dik'Siyaset

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
AKP CHP Özlem Çerçioğlu
Son Güncelleme:
AKP’ye Geçişi Gündem Olmuştu… Özlem Çerçioğlu, İlk Kez TV100’e Konuştu AKP’ye Geçişi Gündem Olmuştu… Özlem Çerçioğlu, İlk Kez TV100’e Konuştu
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Evine ve Makam Odası Aranan Belediye Başkanı AKP’de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı Evine ve Makam Odası Aranan Belediye Başkanı AKP’de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
ÇOK OKUNANLAR
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar Cumhurbaşkanı İmzaladı… İki Bakanlıkta Kritik Atamalar
Değişimiyle Sık Sık Gündeme Geliyor… Zeynep Koçak’tan Takipçisine Olay Yanıt Değişimiyle Gündemde.. Takipçisine Olay Yanıt