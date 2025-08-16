Çerçioğlu ile Yine Gündeme Geldi! AKP'ye Kaç Belediye Başkanı Geçti? Yeni Katılımlar Olacak mı? Ankara'dan Sıcak Kulis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

23 yıldır CHP'de görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının yankıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin kayyum tehdidiyle belediye başkanlarını partilerine katılmaya zorladığını ifade etmişti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İyi Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AKP'ye katıldı.

Ayrıca kulislere göre, CHP'li iki belediye başkanı daha AKP ile görüşüyor.

KATILIMLAR HANGİ İLLERDEN OLDU?

AKP'ye geçişler şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan oldu.

CHP SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKMIŞTI

CHP, yüzde 37,81 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez birinci parti olmuştu. CHP başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçimi kazanırken, AKP ise yüzde 35,48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kalmıştı. Yeniden Refah Partisi ise girdiği ilk yerel seçimde ülke genelinde yüzde 6,19'luk oranıyla üçüncü parti olmuştu ve 1 büyükşehir, 1 il ve çok sayıda aldığı ilçelerle seçime damga vurmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi