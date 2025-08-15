Evine ve Makam Odası Aranan Belediye Başkanı AKP’de! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Mustafa Kodal, 27 Mart 2025 tarihinde hakkında başlatılan adli soruşturmayla gündeme gelmişti.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Kodal’ın makam odası, makam aracı, evi ve iki özel aracında arama yapılmıştı. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmamıştı. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

İYİ PARTİ’DEN BAĞIMSIZLIĞA

Mustafa Kodal, 31 Mart 2024’te İYİ Parti’den Yalvaç Belediye Başkanı seçilmişti. Seçimin ardından kısa süre içerisinde partisinden istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almıştı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

14 Ağustos 2025 tarihinde Ankara’daki AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, partinin 24. kuruluş yıldönümü kutlandı ve farklı siyasi partilerden bazı belediye başkanlarının AKP’ye katılımları sahnede duyuruldu. Bu isimler arasında adli soruşturma altında olan Mustafa Kodal da yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahneye davet ettiği Mustafa Kodal’a, "Bana bak! Çok çalışman lazım… Bir de kilo vermen lazım" diyerek parti rozeti taktı.