CHP’li Ahmet Akın Sessizliğini Bozdu! AKP’ye mi Katılacak? İddialara Son Noktayı Koyan Açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, son günlerde gündeme gelen “AKP’ye geçeceği” yönündeki iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Akın, “Bu iddiaların benimle hiçbir ilgisi yok. Gündemimi değiştirmeye çalışanlara cevabım: Benim tek gündemim Balıkesir’e hizmettir” dedi.

Altıeylül ilçesinde kurulan Cumartesi Pazarı’nda CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır ile birlikte esnaf ve vatandaşları dinleyen Akın, önemli açıklamalar yaptı.

Sahadan kopmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akın, vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlediklerini vurguladı.

"MESELEMİZ HİZMET"

Akın “Yangın oluyor, oradayız. Deprem oluyor, oradayız. Pazardayız, sokaktayız, vatandaşımızın hep yanındayız. Bu söylentilere cevap vermeyi bile gereksiz buluyorum. Çünkü bizim meselemiz hizmet. Bu şehre daha fazlasını kazandırmak istiyoruz” dedi.

"SİYASİ SÖYLEMLERLE İLGİM YOK"

Ahmet Akın, AKP’ye katılacağı yönündeki iddiaları da yanıtladı. Bu tür söylemlere müsaade etmeyeceğinin altını çizen Akın ”Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başkenti. Biz burada görevimizin başındayız, mücadelemizi halkımız için veriyoruz” diye vurguladı.

Akın, vatandaşlarla kurdukları gönül bağının ve birlikteliğin her türlü söylentinin üzerinde olduğunu belirterek, "Tüm motivasyonum Balıkesir’e hizmettir. Yolumu da, yönümü de halk çizer" dedi.

Kaynak: ANKA